На Одещині 15-річна народила від дорослого: якою була реакція матері школярки і чи покарали чоловіка

В Україні покарали чоловіка через інтим із неповнолітньою / © pixabay.com

В Одеській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, від якого завагітніла 15-річна дівчина.

Про це йдеться у вироку Кілійського районного суду Одеської області.

Що відомо про злочин

Історія почалася влітку 2024 року в одному з сіл Одещини. Обвинувачений, будучи повнолітнім, вступив у статеві зносини зі школяркою, якій на той момент ще не виповнилося шістнадцяти років.

Як встановило слідство, все відбувалося за взаємною згодою, без жодного насильства чи погроз. Про стосунки пари знала навіть матір дівчини. Невдовзі неповнолітна завагітніла. У лютому 2026 року (на 40-41 тижні вагітності) вона народила дівчинку. ДНК-експертиза з вірогідністю 99,9% підтвердила батьківство підсудного.

Позиція обвинуваченого

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину. Він не заперечував фактів і розповів свою версію подій.

«Влітку 2024 року я дійсно був у близьких, у тому числі статевих стосунках із потерпілою. Їй було 15 років, про це знала її мати. Після того ми почали проживати разом однією сім’єю, як чоловік та дружина. Невдовзі в нас народилася дівчинка. Про скоєне жалкую», — заявив обвинувачений.

Оскільки обвинувачений визнав усі обставини, суд проводив розгляд у спрощеному порядку, обмежившись допитом чоловіка та вивченням даних про його особу.

Вирок суду: між карою та можливістю виховати дитину

Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 1 ст. 155 КК України (статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку). При призначенні покарання Феміда врахувала «щире каяття» як пом’якшувальну обставину.

Рішення суду:

Чоловіка визнали винним і призначили покарання у вигляді 3 років обмеження волі .

Проте, враховуючи, що засуджений раніше не мав проблем із законом та має на утриманні немовля, суд вирішив дати йому шанс. Чоловіка звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік .

Також батько дитини має сплатити державі 18 982 гривні за проведення генетичної експертизи.

Суд дійшов висновку, що виправлення чоловіка можливе без ізоляції від суспільства, що дозволить йому продовжувати піклуватися про свою молоду родину та новонароджену доньку.

