На Одещині автівка влетіла у стелу: троє загиблих
За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, що і стало причиною смертельної аварії.
В Одеській області автівка Skoda влетіла у стовп, після чого загорілася. Двоє пасажирів і водій, які перебували всередині, загинули на місці ДТП.
Про це повідомила пресслужба поліції регіону.
«Skoda рухалась із села Авангард у бік села Сухий Лиман. Водій, за попередніми даними, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з бетонною стелою. Транспортний засіб зайнявся», — йдеться у повідомленні.
Троє осіб, які перебували в салоні, загинули.
Поліцейські встановлюють всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
