ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
1 хв

На Одещині автівка влетіла у стелу: троє загиблих

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, що і стало причиною смертельної аварії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії

В Одеській області автівка Skoda влетіла у стовп, після чого загорілася. Двоє пасажирів і водій, які перебували всередині, загинули на місці ДТП.

Про це повідомила пресслужба поліції регіону.

«Skoda рухалась із села Авангард у бік села Сухий Лиман. Водій, за попередніми даними, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з бетонною стелою. Транспортний засіб зайнявся», — йдеться у повідомленні.

Троє осіб, які перебували в салоні, загинули.

Поліцейські встановлюють всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Польщі сталася смертельна аварія, МЗС підтвердило загибель п’яти молодих українців.

Дата публікації
Кількість переглядів
198
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie