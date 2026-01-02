На Одещині автівка влетіла у стелу: троє загиблих

На місці аварії

Реклама

В Одеській області автівка Skoda влетіла у стовп, після чого загорілася. Двоє пасажирів і водій, які перебували всередині, загинули на місці ДТП.

Про це повідомила пресслужба поліції регіону.

«Skoda рухалась із села Авангард у бік села Сухий Лиман. Водій, за попередніми даними, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з бетонною стелою. Транспортний засіб зайнявся», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Троє осіб, які перебували в салоні, загинули.

Поліцейські встановлюють всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Польщі сталася смертельна аварія, МЗС підтвердило загибель п’яти молодих українців.