На Одещині банда продавала українських дітей за кордон: заробляли ще й на ухилянтах

Вартість відстрочки – доля дитини: на Одещині сиріт продавали за кордон / © twitter.com/Національна Поліція

На Одещині викрили угруповання, що продавало українських дітей за кордон для усиновлення.

Про це передає поліція Одеської області.

За даними слідства, зловмисники переправляли дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон, де їх незаконно усиновлювали іноземці.

Подвійний прибуток — від незаконного всиновлення і від ухилянтів

«Ділки» навіть налагодили «схему», як обійти заборону міждержавного усиновлення, встановлену під час воєнного стану, яка давала їм додатковий «прибуток». Щоб реалізовувати оборудки, вони оформлювали опіку на підставних осіб, переважно ухилянтів від мобілізації, адже, згідно з чинним законодавством, опікуни та піклувальники таких дітей не підлягають призову на військову службу й можуть виїхати з України.

Також перевізникам дітей надавалась можливість скористатися гуманітарною програмою, що спрощує в’їзд українських біженців в іншу країну та надає їм право на проживання, роботу й соціальні пільги.

Для оформлення опіки зловмисники використовували підроблені документи, зокрема фальшиві довідки про доходи, договори оренди житла та свідоцтва про хрещення, які нібито підтверджували статус «опікунів» як хрещених батьків дітей. Це дозволяло проводити процедуру за спрощеною системою.

Також ділки чинили тиск на посадовців служб у справах дітей і військовослужбовців ТЦК, використовуючи корупційні зв’язки та видаючи себе за впливових осіб, зокрема з Офісу президента, органів з питань усиновлення та адвокатської спільноти.

Один з учасників угруповання, який проживає за кордоном, прикривався діяльністю міжнародної благодійної фундації, де обіймав керівну посаду.

У такий спосіб, вводячи в оману військовослужбовців ТЦК й посадовців органів у справах дітей, зловмисники добивалися ухвалення позитивних рішень щодо призначення опікунами ухилянтів, забезпечення їх відстрочками від мобілізації та дозволами на виїзд дітей за кордон.

Скільки дітей стали жертвами схеми

Жертвами злочинної схеми стали щонайменше 25 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 13 із них зловмисники незаконно перемістили за кордон і передали іноземцям на виховання, утримання та усиновлення.

Переміщення ще 12 дітей правоохоронці не допустили.

Як покарають зловмисників

Наразі трьом учасникам злочинної схеми — двом жителькам Львова, серед яких організаторка, та їхньому помічнику з-за кордону — слідчі повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.

Двоє підозрюваних були затримані поліцейськими. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі понад два млн грн.

