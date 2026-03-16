ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

На Одещині через атаку РФ пошкоджено дитсадок (фото)

Фасад дитсадка в Одеській області зачепило такою РФ.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Одещина

Одещина

РФ 16 березня масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено дитячий садок.

Про це інформує голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наслідки обстрілу Одещини

За даними Кіпера, Сили ППО збили більшість ворожих цілей, проте зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Зокрема, у Чорноморськк внаслідок атаки зачепило фасад та скління дитячого садка. Пошкоджень зазнали також прилеглі багатоповерхівки.

«На щастя, минулося без постраждалих. Спеціальні та комунальні служби працюють над усуненням наслідків», — завершив посадовець.

Фасад дитсадка

Фасад дитсадка

Раніше війська РФ атакувала ударними дронами портову інфраструктуру в Одеській області. Унаслідок удару було пошкоджено склад із продуктами на території порту. Через влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie