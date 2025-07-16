На Одещині чоловік намагався підпалити будівлю ТЦК: чим закінчився інцидент (фото)

Затриманий за спробу підпалу ТЦК в Одеській області / © Національна поліція України в Одеській області

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В Одеській області було скоєно спробу підпалу будівлі одного із територіальних центрів комплектації. Однак саморобний пристрій із легкозаймистою рідиною, який кинув зловмисник, упав біля входу і не розгорівся.

Про це повідомили у пресслужбі управління Нацполіції в Одеській області.

Внаслідок інциденту не постраждав ніхто із людей, майно ТЦК також пошкоджено не було.

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Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 22-річний мешканець Ізмаїла. Його затримали за місцем мешкання. Свого вчинку він ніяк не пояснив.

© Національна поліція України в Одеській області

У поліції повідомили, що з місця злочину та з будинку молодика під час проведення санкціонованого обшуку слідчі вилучили низку речових доказів, які скерували на експертні дослідження.

© Національна поліція України в Одеській області

Затриманому повідомили про підозру в замаху на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

© Національна поліція України в Одеській області

«Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та передачі матеріалів кримінального провадження для подальшого розслідування за підслідністю до СБУ», — йдеться у повідомленні поліції.

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Нагадаємо, військово-політичне керівництво Російської Федерації поставило за мету зірвати мобілізацію в Україні і застосовує для цього різні способи. одним з них стали повітряні удари за допомого дронів-камікадзе, які держава агресорка завдає по будівлях ТЦК.