На Одещині чоловік викрав авто ТЦК і поїхав нею замість ВЛК додому: деталі історії

На Одещині чоловік викрав авто ТЦК, щоб уникнути ВЛК / © ТСН.ua

В Одеській області чоловік викрав машину ТЦК, щоб втекти від військкомів і не їхати на ВЛК.

Про це передає поліція Одеської області.

43-річний чоловік, незважаючи на водія, який стояв поряд і мав везти його на обстеження до ВЛК, раптово перескочив на переднє сидіння та поїхав геть.

Автівку лихач покинув на околиці села, а сам пішов додому, прихопивши з салону сумку водія з важливими особистими документами. Поліцейські оперативно розшукали правопорушника та вилучили в нього чужі речі.

Сам фігурант пояснив, що до злочину не готувався, а вчинив його спонтанно.

Слідчі висунули фігуранту обвинувачення за ч. 1 ст. 289 та за ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України — в незаконному заволодінні транспортним засобом, паспортом та іншими важливими особистими документами. За скоєне йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині працівник ТЦК отримав ножові поранення під час перевірки документів.