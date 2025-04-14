На Одещині чоловік з автоматом приїхав «рятувати» товаришів від працівників ТЦК: чим усе закінчилося

У ході обшуку у затриманого вилучили гладкоствольну рушницю та карабін з глушником / © pixabay.com

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На Одещині чоловік з автоматом приїхав «рятувати» товаришів від працівників ТЦК.

Про це повідомила поліція Одеської області.

«Декілька днів тому ввечері на одному із блокпостів у Саф’янівській громаді військовослужбовці Ізмаїльського РТЦК та СП зупинили для перевірки двох чоловіків. Останні не надали свої документи, а повідомили, що їх нібито привезе товариш, якому одразу подзвонили. Невдовзі на місце приїхав на автівці озброєний чоловік. Через вікно транспортного засобу він направив на військовослужбовців карабін і пригрозив його застосуванням, після чого наказав товаришам сісти в автомобіль і поїхав з ними у невідомому напрямку», — повідомили у поліції.

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Викликана слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції розшукала всіх трьох громадян. Ними виявилися місцеві мешканці.

Водія поліцейські затримали, а його пасажирів передали в ТЦК та СП для перевірки.

У ході обшуку за місцем проживання затриманого вилучили автівку, на якій він пересувався, зареєстровані на нього гладкоствольну рушницю та карабін з глушником до нього, а також 158 набоїв різного калібру.

«Наразі ми зібрали достатньо доказів та повідомили 44-річному фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Відповідно до чинного законодавства, чоловіку загрожує покарання позбавленням волі на строк до восьми років», — зазначив начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Анатолій Маршавка.

Нагадаємо, у Івано-Франківську чоловік вкусив працівника військкомату за ногу.