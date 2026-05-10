На Одещині чоловік з ножем порізав військових ТЦК: вони у важкому стані

Мобілізація в Україні. Ілюстративний колаж / © ТСН

Реклама

На Одещині чоловік з ножем поранив працівників ТЦК, які хотіли його мобілізувати. Військових госпіталізовано до медзакладу у важкому стані.

Про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався сьогодні, 10 травня в селі Байбузівка Савранської селищної громади Подільського району.

Реклама

Працівники ТЦК спільно з представниками Нацполіції зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів. За результатами перевірки встановлено, що особа перебуває у розшуку.

«Під час супроводження правопорушника до територіального центру комплектування для оформлення адміністративних матеріалів, громадянин вчинив збройний напад на особовий склад групи оповіщення», — йдеться в повідомленні військкомату.

Зазначається, що чоловік завдав «чисельних ножових поранень» двом військовослужбовцям ТЦК. Наразі обох потерпілих госпіталізовано до медичного закладу у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя.

За даним фактом поліція розпочала невідкладні слідчі дії. Що зараз з нападником, наразі не повідомляється.

Реклама

Нагадаємо, що сьогодні в Охтирці на Сумщині чоловік підірвав гранату під час перемовин із поліцією. Постраждали троє правоохоронців, цивільний і сам підривник.

Раніше повідомлялося, що на Буковині чоловік з ножем напав на ТЦК і порізав військовим шиї

Новини партнерів