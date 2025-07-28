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На Одещині дерево впало на намет з дітьми — є загиблі (фото)
Рятувальники визволили постраждалих, однак одна дитина загинула. Поліція розслідує обставини події.
У місті Балта сталася трагедія під час відпочинку дітей — через негоду впало дерево на намет, у якому вони перебували.
Про це повідомляє ДСНС регіону.
«Діти відпочивали біля річки. Почалася негода, здійнявся сильний вітер, внаслідок чого впало дерево на намет, в якому перебували підлітки», — йдеться у повідомленні відомства.
Рятувальники прибули на місце, де дістали четверо дітей, яких передали медикам. На жаль, пʼяту дитину врятували не вдалось.
Усі обставини події наразі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, під час потужного буревію у Харкові постраждала 7-річна дівчинка. На дитину упало дерево в Основ’янському районі міста.