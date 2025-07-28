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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4371
Час на прочитання
1 хв

На Одещині дерево впало на намет з дітьми — є загиблі (фото)

Рятувальники визволили постраждалих, однак одна дитина загинула. Поліція розслідує обставини події.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Через негоду дерево впало на намет підлітків

Через негоду дерево впало на намет підлітків / © ДСНС

У місті Балта сталася трагедія під час відпочинку дітей — через негоду впало дерево на намет, у якому вони перебували.

Про це повідомляє ДСНС регіону.

«Діти відпочивали біля річки. Почалася негода, здійнявся сильний вітер, внаслідок чого впало дерево на намет, в якому перебували підлітки», — йдеться у повідомленні відомства.

На місці трагедії / © ДСНС

На місці трагедії / © ДСНС

Рятувальники прибули на місце, де дістали четверо дітей, яких передали медикам. На жаль, пʼяту дитину врятували не вдалось.

Усі обставини події наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, під час потужного буревію у Харкові постраждала 7-річна дівчинка. На дитину упало дерево в Основ’янському районі міста.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4371
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