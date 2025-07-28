Через негоду дерево впало на намет підлітків / © ДСНС

Реклама

У місті Балта сталася трагедія під час відпочинку дітей — через негоду впало дерево на намет, у якому вони перебували.

Про це повідомляє ДСНС регіону.

«Діти відпочивали біля річки. Почалася негода, здійнявся сильний вітер, внаслідок чого впало дерево на намет, в якому перебували підлітки», — йдеться у повідомленні відомства.

Реклама

На місці трагедії / © ДСНС

Рятувальники прибули на місце, де дістали четверо дітей, яких передали медикам. На жаль, пʼяту дитину врятували не вдалось.

Усі обставини події наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, під час потужного буревію у Харкові постраждала 7-річна дівчинка. На дитину упало дерево в Основ’янському районі міста.