Укрaїнa
150
1 хв

На Одещині дитина отримала удар струмом біля залізничного вокзалу: подробиці трагедії

У Роздільній малолітній постраждав під час небезпечної гри на вагоні.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Швидка допомога

Швидка допомога / © УНІАН

У місті Роздільна, що на Одещині, 26 жовтня вдень малолітній хлопчик отримав ураження електричним струмом під час того, як перелазив через вагон на залізничному вокзалі.

Про це йдеться у повідомленні Роздільнянського районного відділу поліції Одещини.

Про інцидент правоохоронцям повідомили медики, які прибули на місце події. За попередньою інформацією, дитина намагалася перелізти через вагон, що знаходився під напругою, і отримала ураження струмом.

На цей час хлопчику надають необхідну медичну допомогу. Поліцейські територіального підрозділу працюють на місці події та встановлюють усі обставини інциденту.

Правоохоронці вкотре звертаються до батьків із закликом контролювати дозвілля дітей і нагадують, що залізниця не є місцем для ігор. Потяги, вагони та інші об’єкти перебувають під високою напругою, яка може уразити навіть на відстані без прямого контакту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ж робити, якщо людину вдарило струмом, розповіли, а також поділилися корисною інформацією, щоб у критичну мить не розгубитися.

