ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
1 хв

На Одещині дитину на надувному крузі віднесло в море: пошуки тривають третю добу

Від початку пошукових робіт обстежено 6 км узбережжя, 210 га надводної поверхні та 4,5 га морського дна.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
1 коментар
Прабабуся 10-річної дівчинки з психологинею ДСНС

Прабабуся 10-річної дівчинки з психологинею ДСНС / © ГУ ДСНС в Одеській області

Третю добу тривають пошуки 10-річної дівчинки, яку віднесло на надувному крузі в море біля села Сичавка під Одесою.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

10-річна дівчинка відпочивала на стихійному пляжі з прабабусею і зникла під час купання в морі. Раптовий порив вітру підхопив дитячий круг і вмить утягнув дівчинку у відкрите море.

Від початку пошукових робіт обстежено 6 км узбережжя, 210 га надводної поверхні та 4,5 га морського дна.

Пошуки дитини / © ГУ ДСНС в Одеській області

Пошуки дитини / © ГУ ДСНС в Одеській області

Пошуки дитини / © ГУ ДСНС в Одеській області

Пошуки дитини / © ГУ ДСНС в Одеській області

Пошуки дитини / © ГУ ДСНС в Одеській області

Пошуки дитини / © ГУ ДСНС в Одеській області

Пошуки дитини / © ГУ ДСНС в Одеській області

Пошуки дитини / © ГУ ДСНС в Одеській області

Пошуки дитини / © ГУ ДСНС в Одеській області

Пошуки дитини / © ГУ ДСНС в Одеській області

Пошуки дитини / © ГУ ДСНС в Одеській області

Пошуки дитини / © ГУ ДСНС в Одеській області

ДСНС залучила водолазів, рятувальників, психологів та фахівців безпілотних систем.

Коментарі (1)
Сортувати:
Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
18:59, 2026.06.21
Судя по всему спасатели не пользуются синоптическим сервисом. За эти три дня течение не изменилось. Оно как шло на восток, юго-восток в сторону Тендровской...
Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie