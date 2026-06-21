На Одещині дитину на надувному крузі віднесло в море: пошуки тривають третю добу

Прабабуся 10-річної дівчинки з психологинею ДСНС / © ГУ ДСНС в Одеській області

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Третю добу тривають пошуки 10-річної дівчинки, яку віднесло на надувному крузі в море біля села Сичавка під Одесою.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

10-річна дівчинка відпочивала на стихійному пляжі з прабабусею і зникла під час купання в морі. Раптовий порив вітру підхопив дитячий круг і вмить утягнув дівчинку у відкрите море.

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Від початку пошукових робіт обстежено 6 км узбережжя, 210 га надводної поверхні та 4,5 га морського дна.

Пошуки дитини / © ГУ ДСНС в Одеській області

Пошуки дитини / © ГУ ДСНС в Одеській області

Пошуки дитини / © ГУ ДСНС в Одеській області

Пошуки дитини / © ГУ ДСНС в Одеській області

Пошуки дитини / © ГУ ДСНС в Одеській області

Пошуки дитини / © ГУ ДСНС в Одеській області

ДСНС залучила водолазів, рятувальників, психологів та фахівців безпілотних систем.

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