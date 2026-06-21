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На Одещині дитину на надувному крузі віднесло в море: пошуки тривають третю добу
Від початку пошукових робіт обстежено 6 км узбережжя, 210 га надводної поверхні та 4,5 га морського дна.
Третю добу тривають пошуки 10-річної дівчинки, яку віднесло на надувному крузі в море біля села Сичавка під Одесою.
Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.
10-річна дівчинка відпочивала на стихійному пляжі з прабабусею і зникла під час купання в морі. Раптовий порив вітру підхопив дитячий круг і вмить утягнув дівчинку у відкрите море.
Від початку пошукових робіт обстежено 6 км узбережжя, 210 га надводної поверхні та 4,5 га морського дна.
ДСНС залучила водолазів, рятувальників, психологів та фахівців безпілотних систем.
Коментарі (1)
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18:59, 2026.06.21
Судя по всему спасатели не пользуются синоптическим сервисом. За эти три дня течение не изменилось. Оно как шло на восток, юго-восток в сторону Тендровской...