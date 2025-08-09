- Дата публікації
На Одещині інспектор патрульної поліції втік за кордон: у Мережі пишуть, що зі своїм бойфрендом
Ексвиконувач обов’язків заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла втік за кордон. Місцеві Телеграм-канали пишуть, що він був не сам, а нібито зі своїм бойфрендом.
Інспектор патрульної поліції Ізмаїла Максим Стандратюк незаконно виїхав за кордон.
Цю інформація підвтердила Патрульна поліція Одеської області.
У поліції зазначили, що чоловік наразі звільнений зі служби в поліції — з посади інспектора.
Також Патрульна поліція уточнила: він не перебував на посаді заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла, а лише тимчасово виконував обовʼязки в минулому задовго до події.
«Відповідати за свої вчинки буде відповідно до чинного законодавства», — запевнили правоохоронці.
Одеські Telegram-канали написали про цю історію і поширили відео нібито з Instagram-акаунту Стандратюка, на якому він місцем свого перебування позначив Молдову. У підписі чоловік заявляв, що їде повертати свій паспорт і паспорт свого напарника, які забрали поліціянти.
Нині Instagram-акаунт, на якому з’явилося відео, неможливо знайти. Ймовірно він був видалений. Також видаленим або закритим є акаунт Стандратюка у Facebook.
Канали стверджують, що експатрульний нібито виїхав за межі України зі своїм бойфрендом. Наскільки достовірна ця інформація, наразі невідомо.
Раніше повідомлялося, що військовий хотів організувати канал втечі до Молдови для СЗЧівців.