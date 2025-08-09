ТСН у соціальних мережах

На Одещині інспектор патрульної поліції втік за кордон: у Мережі пишуть, що зі своїм бойфрендом

Ексвиконувач обов’язків заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла втік за кордон. Місцеві Телеграм-канали пишуть, що він був не сам, а нібито зі своїм бойфрендом.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Максим Стандратюк / Скриншот із відео TV Izmail Online

Інспектор патрульної поліції Ізмаїла Максим Стандратюк незаконно виїхав за кордон.

Цю інформація підвтердила Патрульна поліція Одеської області.

У поліції зазначили, що чоловік наразі звільнений зі служби в поліції — з посади інспектора.

Також Патрульна поліція уточнила: він не перебував на посаді заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла, а лише тимчасово виконував обовʼязки в минулому задовго до події.

«Відповідати за свої вчинки буде відповідно до чинного законодавства», — запевнили правоохоронці.

Одеські Telegram-канали написали про цю історію і поширили відео нібито з Instagram-акаунту Стандратюка, на якому він місцем свого перебування позначив Молдову. У підписі чоловік заявляв, що їде повертати свій паспорт і паспорт свого напарника, які забрали поліціянти.

Нині Instagram-акаунт, на якому з’явилося відео, неможливо знайти. Ймовірно він був видалений. Також видаленим або закритим є акаунт Стандратюка у Facebook.

Канали стверджують, що експатрульний нібито виїхав за межі України зі своїм бойфрендом. Наскільки достовірна ця інформація, наразі невідомо.

Раніше повідомлялося, що військовий хотів організувати канал втечі до Молдови для СЗЧівців.

