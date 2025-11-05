На Одещині лунають вибухи: що відомо

Стовп диму / © DepositPhotos

На Одещині вдень 5 листопада лунають вибухи. Ймовірно, працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Як зазначалося у повідомленні Повітряних сил, ворожі БпЛА поблизу узбережжя Одещини. Курс — на Затоку.

Раніше, 30 жовтня, в Одесі пролунали вибухи. Їх було щонайменше 3.

«Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», — закликав голова ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, вночі 13 жовтня в Одесі пролунали вибухи. В ОВА повідомили, що працює ППО по ворожих цілях.

Перед звуками вибухів інформація про небезпеку з’явилася на сторінці Повітряних сил — у напрямку Одеси зі сторони Чорного моря рухалася група ударних дронів.