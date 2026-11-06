Жінку затримано

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На Одещині поліція затримала матір, яка катувала власного 5-річного сина. Тепер їй загрожує до шести років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції.

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«Коли 5-річний хлопчик прийшов додому розплаканим, бо впав, 36-річна мати, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, не змогла його заспокоїти та вирішила покарати. Через те, що син продовжував плакати, жінка побила його руками та дерев’яним руків’ям від сокири», — йдеться у повідомленні відомства.

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Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні гематоми та садна на тілі. Малюк певний час перебував у медичному закладі. зараз він зі ще трьома братиками перебуває у батька.

Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав обвинуваченій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Кам’янському поліція виявила 7-річного хлопчика, якого мати металевим ланцюгом прив’язувала до батареї, нібито для виховання. Хлопчика вилучили з родини та доправили до спеціального закладу, де йому надають допомогу.

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