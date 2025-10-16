На Одещині затримали чоловіка, який знущався з домашніх тварин

Поліція Одеського району затримала 30-річного жителя Яськівської громади за підозрою у жорстокому поводженні з тваринами.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції Одеської області.

До правоохоронців звернулася мати чоловіка, яка повідомила, що син удома бив кошеня та вбив цуценя.

За попередніми даними, чоловік спершу намагався задушити кошеня, але жінка встигла втрутитися. Після цього він кілька разів ударив ногою маленьке цуценя, яке загинуло від отриманих травм.

Поліцейські доставили кошеня до ветеринарної клініки — лікарі підтвердили, що його життю нічого не загрожує. Тварину повернули власниці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі. Тіло цуценяти направили на судово-ветеринарну експертизу.

Підозрюваного затримали у процесуальному порядку. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Згідно із законом, чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі. Також його перевірять на осудність.

