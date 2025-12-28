На Одещині молодик годинами катував військового, щоб "вибити" гроші за поранення

Житель Одещини катував військовослужбовця заради грошової компенсації / © Національна поліція України

На Одещині 22-річний зловмисник катував свого знайомого військовослужбовця, намагаючись «вибити» у нього гроші, отримані як компенсацію за поранення на фронті.

Про це передає поліція Одеської області.

Інцидент стався в липні в Білгород-Дністровському районі.

22-річний місцевий житель дізнався, що 23-річний знайомий отримав виплати за поранення в зоні бойових дій. Зловмисник вирішив заволодіти коштами пораненого захисника.

Він почав бити військовослужбовця та вимагати гроші з банківської картки. Щоб придушити спротив, зв’язав йому руки полімерними стяжками й кілька годин продовжував знущатися, доки потерпілий не переказав 29 тисяч гривень на рахунок нападника.

На цьому зловмисник не зупинився: через ліміт на безготівкові операції він змусив хлопця поїхати до банкомата, де той зняв і віддав ще 20 тис. грн. Після цього нападник відвіз потерпілого до лікарні та поїхав геть.

У результаті військовий отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, перелому кісток носа та інших травм.

За кілька годин правоохоронці розшукали та затримали нападника. Майже всю суму він використав на власні потреби. На час слідства суд відправив зловмисника до слідчого ізолятора.

Поліцейські висунули фігуранту обвинувачення в нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчиненому в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років із конфіскацією майна.

