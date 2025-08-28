ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2299
Час на прочитання
2 хв

На Одещині море стало чорним: що сталося

На узбережжі Одещини зафіксували критичний стан Чорного моря: вода почорніла, а рівень кисню у 6 разів нижчий від норми.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Одеса

Одеса / © Associated Press

З середини серпня українці почали помічати велику кількість водоростей у прибережній зоні. А вже з 26 серпня вода в Чорному морі біля Одеси стала буквально чорною. У соцмережах з’явилося чимало відео каламутних чорних хвиль, схожих на стічну воду.

Про стан забруднення води повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Що показали аналізи

27 серпня лабораторія провела обстеження пляжу в Крижанівці та взяла проби води. Лабораторні дослідження показали:

  • завислі речовини — перевищення у 63,2 раза, через що прозорість води фактично зникла;

  • азот амонійний — у 1,9 раза вище норми, сполука токсична і особливо небезпечна у спеку;

  • кисень — у 6,7 раза нижче допустимого рівня, що є критичним для морських живих організмів.

Чому море стало чорним

Фахівці пояснюють, що причина — масове «цвітіння моря», або евтрофікація. Надлишок поживних речовин стимулює активне розмноження водоростей. Коли вони відмирають, відбувається розкладання, яке виснажує воду і позбавляє її кисню.

У результаті морські організми гинуть, а вода змінює колір та стає небезпечною для людей.

Екологи застерігають від купання

У Держекоінспекції попередили, що купатися в такій воді не рекомендується. Вона може становити загрозу для здоров’я відпочивальників, адже у воді фіксують не лише нестачу кисню, а й підвищений рівень токсичних сполук.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» анонсувала запуск додаткового поїзда №265/266 сполученням Київ — Одеса для забезпечення зручного сполучення між містами у пікові дні серпня.

Розклад руху поїзда:

  • З Києва: поїзд вирушатиме о 08:40 та прибуватиме до Одеси о 18:08.

  • З Одеси: відправлення заплановано на 11:27 із прибуттям до Києва о 20:20.

Поїзд курсуватиме 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 та 31 серпня. Зазначається, що у складі поїзда — купейні вагони з місцями для сидіння.

Дата публікації
Кількість переглядів
2299
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie