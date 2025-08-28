На Одещині море стало чорним: що сталося

Одеса / © Associated Press

З середини серпня українці почали помічати велику кількість водоростей у прибережній зоні. А вже з 26 серпня вода в Чорному морі біля Одеси стала буквально чорною. У соцмережах з’явилося чимало відео каламутних чорних хвиль, схожих на стічну воду.

Про стан забруднення води повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Що показали аналізи

27 серпня лабораторія провела обстеження пляжу в Крижанівці та взяла проби води. Лабораторні дослідження показали:

завислі речовини — перевищення у 63,2 раза, через що прозорість води фактично зникла;

азот амонійний — у 1,9 раза вище норми, сполука токсична і особливо небезпечна у спеку;

кисень — у 6,7 раза нижче допустимого рівня, що є критичним для морських живих організмів.

Чому море стало чорним

Фахівці пояснюють, що причина — масове «цвітіння моря», або евтрофікація. Надлишок поживних речовин стимулює активне розмноження водоростей. Коли вони відмирають, відбувається розкладання, яке виснажує воду і позбавляє її кисню.

У результаті морські організми гинуть, а вода змінює колір та стає небезпечною для людей.

Екологи застерігають від купання

У Держекоінспекції попередили, що купатися в такій воді не рекомендується. Вона може становити загрозу для здоров’я відпочивальників, адже у воді фіксують не лише нестачу кисню, а й підвищений рівень токсичних сполук.

