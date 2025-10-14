На Одещині начальника районного ТЦК затримали на хабарі: деталі справи

Начальник районного ТЦК Одеської області взяв хабар

На Одещині правоохоронці викрили на хабарі начальника одного з районних ТЦК та СП. Посадовець вимагав 2 тисячі доларів за «вирішення питань» із військовим обліком.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Що відомо про справу

Як повідомили в поліції, чоловік обіцяв громадянину за гроші допомогти виготовити новий військово-обліковий документ, зняти його з розшуку в електронній базі та надати відстрочку від мобілізації.

«При цьому посадовець заявив, що без передавання коштів вирішення питання буде неможливим», — йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції Одеської області спільно з працівниками СБУ задокументували злочин і затримали посадовця просто в центрі Одеси після отримання всієї суми, яку він вимагав. Гроші передавалися у два етапи.

Під час затримання вилучили кошти, службову документацію та інші речові докази.

Йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — отримання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням.

За цей злочин посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Раніше начальника збірного пункту Київського міського ТЦК та СП затримали під час отримання неправомірної вигоди. Попередньо, посадовець вимагав від військовозобов’язаного 3500 доларів США. Він обіцяв зняття його з розшуку у Солом’янському ТЦК та СП.

За даними слідчих, йдеться про зловживання впливом, що супроводжувалося вимаганням хабаря. Фігурант перебуває під вартою з правом внесення застави.