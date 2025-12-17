На Одещині оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня: деталі

Відключення світла / © ТСН

Реклама

В Одеській області оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. Це пояснюється тривалим — понад три дні — порушенням нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Національної поліції доручено пояснити підприємцям необхідність мінімального використання освітлення з метою економії електроенергії для населення та обʼєктів критичної інфраструктури.

Реклама

“Крім того, ухвалено рішення про додаткове спрямування частини коштів резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів. Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи”, — повідомив Кіпер.

Нагадаємо, Арцизька громада на Одещині знеструмлена після ударів по енергетиці. Мешканців попередили, що світло не з’явиться до 26 грудня.

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області три дні тому. Як повідомляла влада, очікувати світла найближчого тижня не варто. Сьогодні, 17 грудня, ДТЕК оприлюднив інформацію про те, що терміни відновлення ще довші — електрики не буде до 26 грудня.