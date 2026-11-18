Будівництво укриття / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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У селищі Лиманське Роздільнянського району Одеської області виникли проблеми під час будівництва укриття для місцевого ліцею. Через проведення робіт будівля навчального закладу дала усадку.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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«Під час проведення будівельних робіт будівля ліцею дала усадку. Зараз буде детально вивчено наявну документацію та отримано необхідні висновки експертів», — зазначив очільник ОВА.

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За словами Кіпера, проблеми з будівництвом укриття в навчальному закладі залишаються невирішеними вже тривалий час.

Проєкт реалізують коштом державної субвенції, а замовником будівельних робіт виступає місцева громада.

Очільник області наголосив на необхідності якнайшвидше знайти технічне рішення, яке дозволить укріпити будівлю ліцею та завершити будівництво захисної споруди.

Наразі причини усадки та масштаби можливих пошкоджень мають встановити експерти.

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Інформації про постраждалих у повідомленні ОВА немає.

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