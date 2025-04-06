На Одещині підлітки 10 - 14 років вживають більше алкоголю, ніж дорослі – дослідження

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В Одеській області зафіксовано тривожну тенденцію — серед хлопців віком 10–14 років частіше, ніж серед дорослих чоловіків, зустрічається регулярне вживання алкоголю.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного Одеським обласним центром контролю та профілактики хвороб.

Об’єкт дослідження – чоловіче населення Одеської області віком від 10 до 59 років (10-14 років – 161 особа, 15-17 років – 121 особа, 18-59 років – 75 осіб). Всього пройшли онлайн-опитування 357 осіб, з них 198 – жителі міст (далі – ЖМ), 159 – жителі сільської місцевості (далі – ЖСМ).

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Згідно з результатами опитування:

Лише 5% респондентів ніколи не вживали алкоголь;

Близько 75% чоловіків споживають у типовий день 1–2 стандартні дози алкоголю;

10% вживають від 3 до 6 доз за раз;

Понад 8% повідомили, що зазвичай споживають більше шести доз алкоголю за один раз. Серед підлітків цей показник навіть вищий, ніж у дорослих.

Фахівці наголошують, що безпечної дози алкоголю не існує. За міжнародними стандартами одна “стандартна доза” містить 10 грамів чистого етилового спирту. Це еквівалентно 25 мл горілки, 100 мл вина або келиху пива об’ємом 330 мл.

У Центрі попереджають: зростання рівня вживання алкоголю серед молоді — серйозний виклик для системи охорони здоров’я й сигнал до активнішої профілактики в навчальних закладах і громадах.

Раніше повідомлялось, що детективи БЕБ викрили та припинили діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції у Київській та Рівненській областях. Його організували функціонери УПЦ МП.