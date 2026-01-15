- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 237
- Час на прочитання
- 2 хв
На Одещині підліток скинув собаку зі схилу: поліція відреагувала
У Мережі з’явилися кадри, на яких хлопець тягне тварину на повідку та скидає її зі схилу.
Правоохоронці Ізмаїльського району притягнули до адміністративної відповідальності жінку, син якої знущався з домашньої тварини. Інцидент набув розголосу після появи відео в соцмережах.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Деталі
Як повідомили в поліції, 14 січня під час моніторингу інтернету було виявлено запис, на якому дитина в одному з населених пунктів Саф’янівської громади поводиться з собакою в неприйнятний спосіб. На кадрах видно, як хлопець тягне тварину на повідку та скидає її зі схилу.
У результаті перевірки встановлено, що до події причетний 11-річний місцевий житель. Сам хлопець пояснив, що не усвідомлював серйозності своїх дій і сприймав усе як розвагу. На щастя, домашній улюбленець не постраждав.
Оскільки дитина не досягла віку, з якого настає юридична відповідальність, поліцейські склали адміністративний протокол на його матір. Йдеться про ч. 1 ст. 184 КУпАП — неналежне виконання батьківських обов’язків щодо виховання дитини. Жінці може загрожувати штраф у розмірі до 1700 гривень.
Також правоохоронці провели профілактичні бесіди з хлопцем, його однолітками, які були свідками події, та їхніми батьками. Мета — запобігти подібним випадкам у майбутньому та сформувати гуманне ставлення до тварин.
У поліції нагадують: жорстоке поводження з тваринами в Україні карається як адміністративно, так і кримінально — від штрафів до позбавлення волі.
Нагадаємо, жінка постала перед судом через жорстоке поводження з тваринами. Фігурантці загрожує до 8 років тюрми.
Собаку помітили без ознак життя біля під’їзду. Встановили, чотирилапого з вікна п’ятого поверху кинула 38-річна жінка, яка перебувала в будинку у гостях в подруги.
«Між жінками стався словесний конфлікт. Зловмисниця у стані алкогольного сп’яніння взяла на руки домашнього улюбленця власниці квартири та кинула його з вікна», — повідомили правоохоронці.