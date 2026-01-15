На Одещині підліток скинув собаку зі схилу: поліція відреагувала

Собака / Ілюстративне фото / © AP

Правоохоронці Ізмаїльського району притягнули до адміністративної відповідальності жінку, син якої знущався з домашньої тварини. Інцидент набув розголосу після появи відео в соцмережах.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Деталі

Як повідомили в поліції, 14 січня під час моніторингу інтернету було виявлено запис, на якому дитина в одному з населених пунктів Саф’янівської громади поводиться з собакою в неприйнятний спосіб. На кадрах видно, як хлопець тягне тварину на повідку та скидає її зі схилу.

У результаті перевірки встановлено, що до події причетний 11-річний місцевий житель. Сам хлопець пояснив, що не усвідомлював серйозності своїх дій і сприймав усе як розвагу. На щастя, домашній улюбленець не постраждав.

Оскільки дитина не досягла віку, з якого настає юридична відповідальність, поліцейські склали адміністративний протокол на його матір. Йдеться про ч. 1 ст. 184 КУпАП — неналежне виконання батьківських обов’язків щодо виховання дитини. Жінці може загрожувати штраф у розмірі до 1700 гривень.

Також правоохоронці провели профілактичні бесіди з хлопцем, його однолітками, які були свідками події, та їхніми батьками. Мета — запобігти подібним випадкам у майбутньому та сформувати гуманне ставлення до тварин.

У поліції нагадують: жорстоке поводження з тваринами в Україні карається як адміністративно, так і кримінально — від штрафів до позбавлення волі.

