На Одещині побачили "дуже обережну" тварину

В Одеській області на території Національного природного парку «Тузлівські лимани» до фотопастки потрапив шакал.

Про це розповів співробітник Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв у Facebook.

За його словами, шакал — дуже обережна тварина, яка живиться мишоподібними гризунами та шукає на березі викинуті морем поживні рештки тварин.

«Як справжній санітар природних екосистем, шакал очищає територію від органічних залишків», — зазначив Русєв.

Під час полювання він конкурує з іншими хижаками парку, серед яких борсуки, лисиці та єнотоподібні собаки. Співробітник нацпарку наголосив, що спостереження за такими тваринами допомагає краще розуміти баланс природних екосистем та взаємодію різних видів.

