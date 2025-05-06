На Одещині побачили рідкісних блискучих птахів: з’явилося відео

Блискучий ібіс (коровайка) — Plegadis falcinellus / © Вікіпедія

Реклама

У Національному природному парку «Тузлівські лимани», що на Одещині, помітили рідкісних птахів — мігруючих блискучих ібісів або коровайок.

Про це повідомив співробітник нацпарку, доктор біологічних наук Іван Русєв у Facebook та оприлюднив відео.

Науковець розповідає, що навесні птахи з’являються спочатку на Тузлівських лиманах, а потім летять до дельти Дністра, саме в те місце, де колись була найбільша популяція гніздуючих блискучих ібісів на всьому Причорномор’ї.

Реклама

«У нашому нацпарку вони не мають можливості гніздуватися, тому що немає підходящих біотопів — відповідних кущів верби, на яких вони люблять робить гнізда. А в дельті Дністра для них було все — був майже рай для цих птахів. Було …але людина зруйнували своїми невдалими діями їх природну екосистему, зруйнувала цикли водності, наявність мілководь і вони тут вже є дуже рідкісними гостями на гніздуванні», — зазначив співробітник нацпарку.

На Тузлівських лиманах ібіси ще мігрують і кочують з лиману на лиман, але потужні шуми війни лякають їх.

Кожного року з другої-третьої декади квітня їх можна бачити на мілинах Тузлівських лиманів.

«Весь день з ранку до вечора птахи присвячують пошукові поживи, невтомно блукаючи мілководдям Тузлівських лиманів. Протикаючи довгим і кривим, як шабля, дзьобом товстий шар мулу, вони раз у раз вивуджують звідти ласі шматочки», — розповів про птахів науковець.

Дзьоб блискучого ібіса (з англійської — Glossy Ibis) або коровайки оснащений чутливими дотикальними рецепторами, що дає їм змогу безпомилково намацати і схопити здобич.

Ці птахи їдять всіляких багатощетинкових червів, рачків, молюсків, водяних комах, а також мальків риб.

На ночівлю птах влаштовується у кронах дерев або на кущах і заломах очерету.

Чому птахи зникають з Одещини

Причиною вимирання коровайки в дельті Дністра — крихкого символу Нижньодністровського національного природного парку, є техногенна зміна гідрологічного режиму річки Дністер, каскадом ГЕС, при якому 85% заболоченої раніше території дельти зараз висихає на тривалий період, який триває іноді до 150 днів, перетворюючись на пустелю.

«Слід констатувати, що нові правила експлуатації каскаду Дністровських водосховищ ніяк не покращать життя блискучих ібісів, оскільки не враховують елементарні екологічні вимоги цього виду до сприятливого існування та відтворення природної популяції. І вважаю, що адміністрації Нижньодністровського нацпарку ще потрібно потужно боротися в судах, захищаючи не на паперах, а на ділі зникаючих легендарних птахів дельти Дністра — блискучих ібісів», — розповів Іван Русєв.

Дата публікації 15:10, 06.05.25 Кількість переглядів 1 На Одещині помітили рідкісних птахів — блискучих ібісів

парку