На Одещині помітили найдивовижнішого птаха України: в чому його унікальність та який вигляд має (фото)

На Одещині помітили «Підкоришника» — унікального птаха, що не вміє спускатися по дереву головою вниз. Його дивовижні секрети маскування та виживання вражають. Зустріти його можна, зокрема, в пониззях Дністра і Дунаю.

Про це пише видання «Південь сьогодні».

Виявляється, підкоришник фізично не вміє спускатися по дереву головою донизу, як це робить, наприклад, повзик. Його метод — почати з основи стовбура і короткими ривками, рухаючись по спіралі, підійматися тільки вгору.

Дійшовши до певної висоти, він просто перелітає на низ наступного дерева і починає свій шлях спочатку.

Фото: Юрій Балагула / © Фото з відкритих джерел

Триматися на вертикальних поверхнях птаху допомагає унікальна будова тіла, яка перетворила його на справжнього «скелелаза»:

Дзьоб-пінцет: Тонкий і вигнутий, він ідеально пристосований, щоб делікатно «виколупувати» комах та павучків з найглибших тріщин кори.

Кігті-гаки: Надзвичайно довгі та гострі, особливо на задньому пальці, вони дозволяють йому триматися на стовбурі, мов альпініст.

Хвіст-опора: Його хвіст жорсткий та загострений, щоб птах міг впиратися ним у стовбур, використовуючи як третю точку опори.

Оскільки хвіст для підкоришника є життєво важливою «страховкою», птах не може дозволити собі втратити його весь одразу під час линяння.

Еволюція вирішила це геніально: підкоришник линяє поступово. Причому центральна, найважливіша пара пер випадає лише тоді, коли нові пера по боках вже майже відросли. Таким чином, він ніколи не лишається без «страховки».

Підкоришники не будують звичних гнізд на гілках. Їхній дім — це вузька щілина за клаптем відшарованої кори старого дерева або глибока тріщина у стовбурі. Це одне з найбільш прихованих та унікальних гнізд у світі птахів.

Свою другу назву — «Пищуха» (або «пискавка») — птах отримав через свій голос. Він видає тихий, але дуже високий і пронизливий «пі-пі-пі», схожий на писк миші.

У фольклорі птах завжди виступає як «лісовий трудар» або «маленький санітар». Наші предки бачили, як він, мов невтомний дух лісу, без упину «чистить» дерева, дістаючи з-під кори шкідників.

Нагадаємо, в Україні на межі зникнення опинився косар — болотяний птах із сімейства ібісових, занесений до Червоної книги. Його чисельність у пониззі Дністра стрімко скорочується через зникнення природних місць проживання.