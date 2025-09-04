ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
2 хв

На Одещині помітили рідкісного червонокнижного птаха (фото)

Руду чаплю помітили на Одещині вперше за тривалий час. Птах унікальний не лише красою, а й здатністю бути індикатором стану екосистеми.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Руда чапля. Фото: Нижньодністровський національний природний парк

Руда чапля. Фото: Нижньодністровський національний природний парк

У Нижньодністровському національному природному парку (Одеська область) зафіксували рідкісного птаха — руду чаплю, занесену до Червоної книги України. Вид належить до зникаючих у Європі й потребує особливої охорони.

Про це повідомив орнітолог, кандидат біологічних наук Сергій Курочкін.

Кандидат біологічних наук Сергій Курочкін розповів, що руда чапля відрізняється шляхетним виглядом і вишуканим забарвленням: каштаново-руді груди й шия поєднуються з попелясто-сірою спиною, створюючи характерний візерунок. За розмірами вона трохи менша за сіру чаплю, однак вирізняється майстерністю маскування. Завмерши серед очерету з витягнутою шиєю, птах стає майже невидимим і може годинами чекати на здобич.

У раціоні рудої чаплі — риба, амфібії, комахи, ракоподібні та дрібні ссавці. Гнізда птахи облаштовують у заростях очерету, використовуючи тростину. У кладці зазвичай від трьох до п’яти яєць ніжно-блакитного кольору. Висиджування та догляд за пташенятами здійснюють обидва батьки.

Науковець наголосив, що майбутнє цього виду напряму залежить від збереження водно-болотних угідь та підтримання природного водного режиму Дністра.

«Без екологічних попусків із Дністровського водосховища плавні пересихають, втрачаються місця гніздування, а чисельність виду скорочується», — пояснив він.

Руда чапля. Фото: Нижньодністровський національний природний парк

Руда чапля. Фото: Нижньодністровський національний природний парк

Руда чапля. Фото: Нижньодністровський національний природний парк

Руда чапля. Фото: Нижньодністровський національний природний парк

Руда чапля. Фото: Нижньодністровський національний природний парк

Руда чапля. Фото: Нижньодністровський національний природний парк

Основними загрозами для рудої чаплі в Україні залишаються осушення плавнів, меліорація, антропогенний тиск і зміни гідрологічного балансу.

«Вид є індикатором стану екосистеми: наявність рудої чаплі свідчить про збереженість та багатство очеретяних біотопів. Зустріч із рудою чаплею — завжди подія. Вона уособлює велич природи та водночас її крихкість», — додав науковець.

Нагадаємо, в Чорнобильському заповіднику виявили гігантського жука. Дорослий жук досягає 6 см, а його личинки розвиваються у деревині кілька років, допомагаючи природі розкладати мертву деревину.

Дата публікації
Кількість переглядів
167
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie