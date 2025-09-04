На Одещині помітили рідкісного червонокнижного птаха (фото)

Руда чапля. Фото: Нижньодністровський національний природний парк

У Нижньодністровському національному природному парку (Одеська область) зафіксували рідкісного птаха — руду чаплю, занесену до Червоної книги України. Вид належить до зникаючих у Європі й потребує особливої охорони.

Про це повідомив орнітолог, кандидат біологічних наук Сергій Курочкін.

Кандидат біологічних наук Сергій Курочкін розповів, що руда чапля відрізняється шляхетним виглядом і вишуканим забарвленням: каштаново-руді груди й шия поєднуються з попелясто-сірою спиною, створюючи характерний візерунок. За розмірами вона трохи менша за сіру чаплю, однак вирізняється майстерністю маскування. Завмерши серед очерету з витягнутою шиєю, птах стає майже невидимим і може годинами чекати на здобич.

У раціоні рудої чаплі — риба, амфібії, комахи, ракоподібні та дрібні ссавці. Гнізда птахи облаштовують у заростях очерету, використовуючи тростину. У кладці зазвичай від трьох до п’яти яєць ніжно-блакитного кольору. Висиджування та догляд за пташенятами здійснюють обидва батьки.

Науковець наголосив, що майбутнє цього виду напряму залежить від збереження водно-болотних угідь та підтримання природного водного режиму Дністра.

«Без екологічних попусків із Дністровського водосховища плавні пересихають, втрачаються місця гніздування, а чисельність виду скорочується», — пояснив він.

Основними загрозами для рудої чаплі в Україні залишаються осушення плавнів, меліорація, антропогенний тиск і зміни гідрологічного балансу.

«Вид є індикатором стану екосистеми: наявність рудої чаплі свідчить про збереженість та багатство очеретяних біотопів. Зустріч із рудою чаплею — завжди подія. Вона уособлює велич природи та водночас її крихкість», — додав науковець.

