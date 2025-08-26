На Одещині помітили рідкісного птаха з Червоної книги (видео)

Чорний шуліка

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» (Одеська область) на узбережжі Чорного моря вдалося зняти на відео рідкісного птаха — шуліку чорного.

Кадри оприлюднив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

За його словами, молодий шуліка чорний (Milvus migrans) поводився досить спокійно та підпустив людей дуже близько. Науковець зауважив, що птах ніби «розмірковував», як здійснюватиме переліт через море.

Шуліка чорний занесений до Червоної книги України, оскільки чисельність цього виду скорочується. Найбільше птахи страждають через відстріл під час полювання на пернату дичину. Крім того, трапляються випадки знищення гнізд, адже людей часто вводить в оману зовнішня схожість шуліки з яструбом.

Насправді ці птахи не становлять загрози для домашньої птиці, адже їхня основна їжа — це загиблі тварини та риба. На оприлюднених кадрах видно, як шуліка спокійно прогулюється морським узбережжям, а вода сягає його лап.

За науковими даними, в Україні нині гніздиться близько двох тисяч особин цього виду. Водночас за останні 30 років їхня чисельність зменшилася у три-п’ять разів.

Нагадаємо, раніше науковці розповідали, що в українських лісах, зокрема й поблизу Києва, мешкають червонокнижні чорні шуліки. Це великі перелітні птахи з розмахом крил до півтора метра, які прилітають до нас лише влітку.