На Одещині посеред зими розпустилася червонокнижна квітка (фото)

На Одещині розпустився пізньоцвіт анкарський / © Facebook-сторінка Івана Русєва

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» в Одеській області зафіксували унікальне природне явище — рекордно раннє цвітіння пізньоцвіта анкарського (місцева назва — брандушка). Науковці пов’язують це з аномальними змінами у природі.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв.

У парку «Тузлівські лимани» розпустилася квітка, яка має місцеву назву брандушка. Наукова назва пізньоцвіт анкарський. Ця рослина занесена до Червоної книги України як вразливий вид.

Русєв зазначив, що вже багато років поспіль спостерігає за пробудженням пізньоцвіта анкарського на Різдво недалеко від міста Татарбунари на Одещині. Ареал рослини у тих краях щороку скорочується і є ризик повного її зникнення.

Тому торік нацпарк звернувся по дозвіл в Міндовкілля, аби пересадити брандушку з незаповідної місцевості до «Тузлівських лиманів», де вона колись траплялася. Так, восени цього року у парку висадили ці рослини на трьох ділянках.

«І ось диво. Не дочекавшись Різдва і Нового року, у рослин з’явились квіточки в середині воєнного грудня 2025 р. — пару днів тому. Цей факт унікальний і свідчить про можливості відтворення рослини і, по-друге, що в природі воєнного грудня 2025 року наявні зміни, які „пробудили“ квітку», — йдеться у повідомленні доктора біологічних наук.

Він акцентував, що це неймовірно ранній термін появи брандушок. За понад 30 років спостереження науковця за цими рослинами біля Татарбунар, такого раннього терміну квітнення ще не реєстрували.

Нагадаємо, на початку листопада у парку «Тузлівські лимани» зафіксували аномальне цвітіння дикої аличі. За словами Русєва, це рідкісне фенологічне явище зумовлене кліматичними змінами, зокрема нетипово вологою та теплою погодою, що настала після спекотного літа 2025 року.