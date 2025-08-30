- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1807
- Час на прочитання
- 1 хв
На Одещині потрапив у ДТП місцевий мер: в аварії загинула його мати (фото)
У поліції повідомили, що 53-річний водій допустив виїзд із проїжджої частини в кювет з подальшим перекиданням автомобіля.
У суботу, 30 серпня, на автодорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське на Одещині сталася трагічна ДТП, в якій загинула 72-річна пасажирка позашляховика Lexus.
Про аварію повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.
У повідомленні правоохоронці зазначили, що 53-річний водій допустив виїзд із проїжджої частини в кювет з подальшим перекиданням автомобіля.
Водія та 5-річного пасажира каретою швидкої допомоги доставлено до місцевої лікарні з численними травмами.
«Чоловіка буде перевірено на стан сп’яніння», — уточнили в поліції.
Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.
Місцеве видання «Думська» повідомляє, що в ДТП потрапив мер міста Рені Одеської області Ігор Плехов. Його 72-річна мати загинула, а п’ятирічного сина госпіталізували.
Нагадаємо, раніше на Хмельниччині сталася масова ДТП, в якій постраждали четверо поліцейських та водій легковика.