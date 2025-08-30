На Одещині потрапив у ДТП місцевий мер: в аварії загинула його мати (фото)

Смертельна ДТП в Одеській області / © Поліція Одеської області

У суботу, 30 серпня, на автодорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське на Одещині сталася трагічна ДТП, в якій загинула 72-річна пасажирка позашляховика Lexus.

Про аварію повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

У повідомленні правоохоронці зазначили, що 53-річний водій допустив виїзд із проїжджої частини в кювет з подальшим перекиданням автомобіля.

Водія та 5-річного пасажира каретою швидкої допомоги доставлено до місцевої лікарні з численними травмами.

ДТП в Одеській області / © Поліція Одеської області

«Чоловіка буде перевірено на стан сп’яніння», — уточнили в поліції.

Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.

Місцеве видання «Думська» повідомляє, що в ДТП потрапив мер міста Рені Одеської області Ігор Плехов. Його 72-річна мати загинула, а п’ятирічного сина госпіталізували.

