На Одещині пролунали вибухи: регіон масовано атакують БпЛА
Ворог здійснює масований обстріл Одещини.
В Ізмаїлі, що в Одеській області, в ніч проти 26 березня пролунала серія вибухів.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«В Ізмаїлі на Одещині пролунали вибухи», — інформує видання з посиланням на власних кореспондентів.
Моніторингові канали повідомляли, що понад 10 ворожих безпілотників рухалися у напрямку Ізмаїла та Рені. Загалом, регіон, за даними моніторингових каналів, атакує близько 30 ворожих дронів.
У свою чергу Повітряні сили повідомляли про рух ворожого БпЛА у напрямку Одеси.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що російський дрон влучив у житловий будинок на півдні Одещини, спричинивши пожежу.