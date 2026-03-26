На Одещині пролунали вибухи: регіон масовано атакують БпЛА

Робота сил ППО / © Associated Press

В Ізмаїлі, що в Одеській області, в ніч проти 26 березня пролунала серія вибухів.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«В Ізмаїлі на Одещині пролунали вибухи», — інформує видання з посиланням на власних кореспондентів.

Моніторингові канали повідомляли, що понад 10 ворожих безпілотників рухалися у напрямку Ізмаїла та Рені. Загалом, регіон, за даними моніторингових каналів, атакує близько 30 ворожих дронів.

У свою чергу Повітряні сили повідомляли про рух ворожого БпЛА у напрямку Одеси.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російський дрон влучив у житловий будинок на півдні Одещини, спричинивши пожежу.