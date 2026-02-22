На Одещині прикордонники рятували дітей, які провалилися під кригу (відео)

На Одещині прикордонники рятували дітей, які провалилися під кригу / © фото з соцмереж

Реклама

Надзвичайна подія сталася на Кучурганському лимані в Одеській області.

Військовослужбовці Білгород-Дністровського прикордонного загону долучилися до порятунку дітей, які провалилися під тонку кригу.

Про інцидент прикордонників повідомив голова сільської ради. На допомогу негайно вирушив прикордонний наряд на катері на повітряній подушці.

Реклама

За інформацією, один із підлітків зумів самотужки вибратися на берег і покликав на допомогу. До прибуття прикордонників місцеві жителі намагалися врятувати дітей: через небезпечно тонкий лід вони кинули гумовий човен. Хлопчик зміг зачепитися за нього, тоді як дівчинка залишалася у крижаній воді.

© із соцмереж

Прибувши на місце, прикордонники оперативно витягнули дітей із води та допомогли їм дістатися берега. Там на них уже чекала бригада швидкої медичної допомоги.

Обставини події з’ясовуються. Мешканців регіону закликають не виходити на тонку кригу та не наражати дітей на небезпеку.

Нагадаємо, раніше у Києві 16-річна дівчина впала у яму з окропом, утворену внаслідок аварії тепломережі.