На Одещині розслідують смерть двомісячного немовляти: подробиці трагедії

Поліція розслідую смерть немовляти, яка могла статися через неналежне виконання батьківських обов’язків

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В одному з населених пунктів Біляївської громади Одеської області сталася трагедія — помер двомісячний хлопчик. Поліція розслідує обставини загибелі дитини та вже порушила два кримінальні провадження. Родина, де сталася смерть немовляти, перебувала на обліку у соціальних службах.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Трагічна подія трапилася кілька днів тому. На місце виклику негайно прибула слідчо-оперативна група Одеського районного управління поліції № 2. Попередньо правоохоронці встановили, що 33-річна матір лягла спати разом зі своїм двомісячним сином, а коли прокинулася, виявила малюка без ознак життя.

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Тіло хлопчика було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. За попередніми даними, смерть дитини могла настати внаслідок пневмонії.

Як стало відомо, жінка проживає не сама — з нею мешкають ще двоє дітей віком 4 та 7 років. Важливою деталлю є те, що ця родина вже перебуває на обліку у соціальній службі, що може вказувати на певні проблеми у догляді за дітьми або соціально-побутові умови.

За фактом смерті дитини слідчими було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі розслідування ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України: за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) з приміткою «природна смерть», що є стандартною процедурою у таких випадках до встановлення всіх обставин, та за статтею 166 ККУ (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

Наразі слідчі спільно з ювенальними поліцейськими продовжують з’ясовувати всі обставини трагедії. Розслідування триває, щоб встановити, чи були дотримані всі необхідні умови для безпеки та здоров’я дитини.

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Нагадаємо, у Тернополі стоматолога-хірурга та анестезіолога звинувачують у смерті однорічної дитини після медичного втручання. Обвинувальний акт уже передано до суду.