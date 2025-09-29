- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 983
- Час на прочитання
- 2 хв
На Одещині школярку оголеною водили по селу, а потім ґвалтували: шокувальні подробиці
Суд покарав чоловіка та жінку через знущання над неповнолітньою.
В Одеській області покарали чоловіка та жінку через знущання над неповнолітньою дівчиною. Пара звинуватила школярку в крадіжці телефону, її оголену водили по селу, били та ґвалтували.
Про це йдеться у вироку Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 22 вересня 2025 року.
За даними суду, у червні 2017 року пара прийшла до будинку неповнолітньої, розбудили її, побили і змусили вийти на вулицю. Вони звинувачували дівчину у нібито крадіжці мобільного телефону і вимагали 5000 гривень.
Під погрозами та фізичним насильством зловмисники змусили дівчину роздягнутися догола і пересуватися вулицями села Козацьке, демонструючи її оголеною мешканцям «як покарання».
Звірства продовжилися у будинку обвинувачених, де чоловік ґвалтував її, а обидва обвинувачені вчиняли інші садистські дії сексуального характеру. Крім того, вони фотографували потерпілу під час примушування її до дій порнографічного характеру.
Суд ухвалив такий вирок:
Чоловіка визнано винним за п’ятьма статтями КК (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 153, ч. 2 ст. 189, ч. 5 ст. 301 КК України) і за сукупністю злочинів засуджено до 9 років позбавлення волі.
Жінка (обвинувачувалась за чотирма статтями) отримала остаточне покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі (суд застосував пом’якшуючі обставини, зокрема щире каяття та наявність малолітньої дитини).
Обом також заборонено займатися діяльністю, пов’язаною з розповсюдженням творів порнографічного характеру через Інтернет, терміном на два роки.