На Одещині скасують комендантську годину, але не для всіх: кого це стосується

На Одещині скасували комендантську годину для транзиту до кордону: рішення ОВА

Реклама

На Одещині знімають обмеження комендантської години для транзитного руху транспорту.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама

За його словами, ОВА знімає обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту в обох напрямках дорогами державного значення з київської траси по обʼїзній міста Одеси в бік пунктів міжнародного пропуску «Паланка», «Старокозаче», «Орлівка» та «Рені».

Реклама

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

«Насамперед це важливе рішення для людей, які перетинають кордон з Молдовою та Румунією в обох напрямках. Вони зможуть швидше діставатися до пунктів пропуску та менше проводити час в дорозі», — наголосив Кіпер.

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

Раніше військовий адвокат пояснив нові правила комендантської години: коли дозволено виходити вночі, куди можна йти і що вважається прогулюванням.

Новини партнерів

Новини партнерів