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На Одещині скасують комендантську годину, але не для всіх: кого це стосується
На Одещині дозволили транзитний рух транспорту до кордонів з Молдовою та Румунією під час комендантської години.
На Одещині знімають обмеження комендантської години для транзитного руху транспорту.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, ОВА знімає обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту в обох напрямках дорогами державного значення з київської траси по обʼїзній міста Одеси в бік пунктів міжнародного пропуску «Паланка», «Старокозаче», «Орлівка» та «Рені».
«Насамперед це важливе рішення для людей, які перетинають кордон з Молдовою та Румунією в обох напрямках. Вони зможуть швидше діставатися до пунктів пропуску та менше проводити час в дорозі», — наголосив Кіпер.
Раніше військовий адвокат пояснив нові правила комендантської години: коли дозволено виходити вночі, куди можна йти і що вважається прогулюванням.