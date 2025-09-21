На Одещині священник УПЦ МП не дозволив відспівати воїна у храмі: що каже його начальство

Похорон Флавія Лянки

Реклама

В Одеській області священник УПЦ Московського патріархату не дозволив відспівати у своєму храмі полеглого військового.

Про інцидент розповіла місцева жителька Анжела Сирбу на своїй сторінці у Facebook.

«Відспівування полеглого захисника України повинно було відбутись у місцевому храмі. Але в храм Героя не пустили „московсько-ординська секта“. Наш Герой загинув від цієї навали, захищаючи Україну. Це зневага до всіх, хто зі зброєю боронить нашу землю. Невже так важко було відкрити ворота і церкву і провести заупокійне богослужіння за загиблим Героєм», — написала вона.

Реклама

Також Сирбу опублікувала відео, як полеглого бійця відспівують на подвір’ї перед храмом.

Настоятель Свято-Покровського храму ПЦУ у Сараті Владислав Шіман у своєму Facebook заявив, що заборонив занести тіло захисника до храму місцевий настоятель УПЦ МП.

«Настоятель храму, протоієрей Григорій Тіку особисто заборонив занести тіло захисника України в храм. Хто дав йому це право, адже храм — це не його особисте майно, а належить громаді… Що ще має відбутися в цій країні, в цьому житті, щоб ці латентні почікувачі „руського міра " не мали змоги впливати на події в Україні? «, — написав священнослужитель.

Шіман розповів деталі з біографії загиблого героя. Флавій Лянка народився та проживав в Молдові, потім переїхав в Європу, служив у французькому легіоні. Його мати родом з Новоселівки, а також там проживає його бабуся. З початком повномаштабної війни Флавій приїхав до України і долучився до Сил оборони.

Реклама

12 вересня 2023 року під час боїв у Запорізькій області військовий зник безвісти. На той час йому було лише 27 років. У листопаді 2024 року родина отримала новину про його загибель. Поховали героя майже через рік — 17 вересня 2025 року.

Що кажуть в УПЦ МП

В Одеській єпархіії УПЦ МП запевняють, що не перешкоджали доступу до храму.

В УПЦ МП розповіли, рік тому на прохання рідних настоятель храму села Новоселівка звершив заочне відспівування. Коли тіло передали родині, священник запропонував звершити соборне відспівування у храмі та на кладовищі. Проте мати загиблого наполягла, щоб її сина відспівував капелан ПЦУ, а не московський піп.

В Московському патріархаті запевняють, що їхній священник «повагою прийняв це рішення» й надав необхідний інвентар і доступ до кладовища та дзвонів.

Реклама

«Ворота й хвіртка храму були відчинені. На їхньому ж відео видно: замок висить збоку, а не на воротах. Ніхто не перешкоджав доступу», — заявили в єпархії.

В УПЦ МП стверджують, що їхній священник нібито нічого не знав про бажання родини ховати воїна у цьому храмі.

«Ми наголошуємо: якби хтось із рідних чи організаторів заздалегідь звернувся до настоятеля чи благочинного з проханням відчинити храм, питання було б розглянуте у діалозі. Але цього не сталося», — додали в Одеській єпархії МП.

Раніше повідомлялося, що на Волині піп з УПЦ МП не дозволив відспівати у храмі уже другого воїна.