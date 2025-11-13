- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 390
- Час на прочитання
- 1 хв
На Одещині у школі вибухнула граната, яку принесла учениця
Поліцейські встановили, що дев’ятирічна учениця третього класу ліцею принесла учбову гранату, аби похизуватись нею перед товаришами.
В Одеській області вибухнула учбова граната, яку принесла до ліцею дев’ятирічна учениця.
Про випадок повідомили у поліції регіону.
«Дівчинка принесла учбову гранату, аби похизуватись нею перед товаришами. Під час гри у коридорі один з хлопчиків випадково висмикнув запобіжне кільце гранати, що призвело до її вибуху. Хлопчик отримав незначні подряпини, медична допомога йому не знадобилась. Ніхто з людей більше не постраждав», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що гранату дівчинці дав родич, а батьки не прослідкували за тим, що дитина взяла небезпечний предмет до школи.
Відносно матері дівчинки складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
