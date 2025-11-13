ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
390
1 хв

На Одещині у школі вибухнула граната, яку принесла учениця

Поліцейські встановили, що дев’ятирічна учениця третього класу ліцею принесла учбову гранату, аби похизуватись нею перед товаришами.

Анастасія Павленко
У школі пролунав вибух

У школі пролунав вибух / © pixabay.com

В Одеській області вибухнула учбова граната, яку принесла до ліцею дев’ятирічна учениця.

Про випадок повідомили у поліції регіону.

«Дівчинка принесла учбову гранату, аби похизуватись нею перед товаришами. Під час гри у коридорі один з хлопчиків випадково висмикнув запобіжне кільце гранати, що призвело до її вибуху. Хлопчик отримав незначні подряпини, медична допомога йому не знадобилась. Ніхто з людей більше не постраждав», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що гранату дівчинці дав родич, а батьки не прослідкували за тим, що дитина взяла небезпечний предмет до школи.

Відносно матері дівчинки складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо на Київщині у квартирі вибухнув зарядний пристрій — постраждала родина.

