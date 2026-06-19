На Одещині у відкрите море віднесло дитину: подробиці від ДСНС

ДСНС / © ДСНС

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На Одещині поблизу села Сичавка сталася надзвичайна подія на воді. Через сильний порив вітру у відкрите море віднесло дівчинку 2015 року народження.

Про це пише ДСНС України.

Як стало відомо рятувальникам, дитина приїхала на узбережжя Одещини на відпочинок разом із своєю прабабусею. Під час перебування у воді піднявся сильний вітер, який миттєво віддалив дитину від берегової лінії.

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ДСНС / © ДСНС

«Дитина приїхала на відпочинок разом із прабабусею. Через порив вітру її разом із надувним кругом віднесло у відкрите море», — зазначили в ДСНС.

Пошукова операція ускладнюється погодними умовами, проте спецслужби використовують усі наявні технічні можливості для обстеження акваторії Чорного моря.

ДСНС / © ДСНС

«До пошуків залучені водолази та фахівці аеророзвідки ДСНС, а також психологи, які надають допомогу рідним дівчинки», — повідомили у відомстві.

У зв’язку з інцидентом рятувальники вкотре звернулися до громадян із наполегливим проханням бути максимально відповідальними під час відпочинку біля водойм, особливо коли йдеться про дітей. Нехтування правилами безпеки в умовах воєнного стану та складних погодних умов може коштувати життя.

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