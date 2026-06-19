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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
2 хв

На Одещині у відкрите море віднесло дитину: подробиці від ДСНС

Пошуки дитини поблизу села Сичавка тривають уже кілька годин.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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ДСНС

ДСНС / © ДСНС

На Одещині поблизу села Сичавка сталася надзвичайна подія на воді. Через сильний порив вітру у відкрите море віднесло дівчинку 2015 року народження.

Про це пише ДСНС України.

Як стало відомо рятувальникам, дитина приїхала на узбережжя Одещини на відпочинок разом із своєю прабабусею. Під час перебування у воді піднявся сильний вітер, який миттєво віддалив дитину від берегової лінії.

ДСНС / © ДСНС

ДСНС / © ДСНС

«Дитина приїхала на відпочинок разом із прабабусею. Через порив вітру її разом із надувним кругом віднесло у відкрите море», — зазначили в ДСНС.

Пошукова операція ускладнюється погодними умовами, проте спецслужби використовують усі наявні технічні можливості для обстеження акваторії Чорного моря.

ДСНС / © ДСНС

ДСНС / © ДСНС

«До пошуків залучені водолази та фахівці аеророзвідки ДСНС, а також психологи, які надають допомогу рідним дівчинки», — повідомили у відомстві.

У зв’язку з інцидентом рятувальники вкотре звернулися до громадян із наполегливим проханням бути максимально відповідальними під час відпочинку біля водойм, особливо коли йдеться про дітей. Нехтування правилами безпеки в умовах воєнного стану та складних погодних умов може коштувати життя.

Надзвичайні події України — останні новини

Нагадаємо, у Хмельницькому 37-річного чоловіка засудили до 10 років ув’язнення за вбивство колишньої співмешканки. Через ревнощі він перерізав жінці горло, а щоб приховати злочин, сховав тіло в оглядовій ямі власного гаража. Зловмисника викрили після того, як мати загиблої заявила про її зникнення.

Також, у травні у Дніпрі затримали 40-річного раніше судимого чоловіка за підозрою у викраденні, катуванні, зґвалтуванні та жорстокому вбивстві 11-річного хлопчика. Дитину шукали понад добу після того, як вона не повернулася додому. Тіло школяра зі зв’язаними руками знайшли в закинутій будівлі; слідство триває за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
137
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