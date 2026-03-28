На Одещині у зашморгу виявили 15-річну дівчину
Поліція встановлює всі причини та обставини смерті дитини.
В одному з сіл Знам’янської громади було виявлено тіло дитини без ознак життя — у зашморгу в підсобному приміщенні за місцем проживанням.
Про випадок повідомили у поліції.
Наразі на місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка встановлювала обставини трагічної події.
Тіло дівчини скеровано на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
