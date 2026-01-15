ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
59
2 хв

На Одещині в кадр об’єктиву потрапив рідкісний потаємний хижак з Червоної книги

Лісового кота — одного з найпотаємніших хижаків України — зафіксували в заповідній зоні «Тузлівських лиманів».

Софія Бригадир
Лісовий кіт

Лісовий кіт / © Facebook/Іван Русєв

У нацпарку «Тузлівські лимани» науковцям випадково вдалося зробити рідкісний кадр лісового кота — обережного хижака, якого майже неможливо побачити у природі.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв.

Команда пересувалася маршрутом після повідомлення про можливий проліт «шахедів» і шукала безпечне укриття. Уже поблизу заповідної зони вони помітили, як кіт раптово вискочив із заростей та швидко перемістився у поле ріпаку. Саме там науковцю й вдалося оперативно зафіксувати тварину на фото. За мить хижак знову зник у густій рослинності, майстерно маскуючись.

Лісовий кіт (Felis silvestris) — предок домашньої кішки, але значно більший і відмінний за поведінкою. Має масивні лапи, коротший хвіст із чорним кінчиком і виразними кільцями. У парку його фіксують у різних ділянках та біотопах.

Це потайний вид, який уникає людей і веде одиночний спосіб життя. Хижак полює здебільшого з засідки на гризунів — полівок, мишей, пацюків — а також на птахів. Найактивніший у сутінках, хоча в глухих лісах може виходити на полювання й удень. Завдяки смугастому сіро-бурому забарвленню тварина майже зливається з довкіллям.

В Україні лісовий кіт внесений до Червоної книги зі статусом «вразливий». Серед головних загроз — гібридизація з бродячими домашніми котами, вирубка лісів, знищення дуплистих дерев, а також браконьєрство та випадкове потрапляння у пастки.

Лісовий кіт / © Facebook/Іван Русєв

Лісовий кіт / © Facebook/Іван Русєв

Лісовий кіт / © Facebook/Іван Русєв

Лісовий кіт / © Facebook/Іван Русєв

Нагадаємо, на Вінниччині помітили стадо зубрів. Як відомо, зубр занесений до Червоної книги України та Червоної книги МСОП. Тварина має статус «зниклої у природі» через браконьєрство та полювання.

59
