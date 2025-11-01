На Одещині в листопаді зацвіла дика алича: фахівці назвали причину (відео)

В Одесі зацвіла алича / © Facebook/Іван Русєв

Реклама

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» в Одеській області зафіксували незвичне природне явище — на початку листопада зацвіла дика алича. Таке цвітіння посеред осені фахівці пояснюють наслідками кліматичних змін.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

«Дивні фенологічні явища ми спостерігаємо у Національний природний парк „Тузлівські лимани“. Зараз, 1 листопада 2025 воєнного року, а у нацпарку квітне алича дика», — зазначив експерт.

Реклама

Дика слива (Prunus cerasifera), відома також як алича розлога. Це дерево з родини розових зазвичай цвіте навесні, а восени формує кисло-солодкі плоди різних відтінків — від жовтого до фіолетового.

Біологи зазначають, що повторне цвітіння аличі у листопаді свідчить про й аномально вологу та теплу погоду після спекотного літа.

В Одесі зацвіла алича

Нагадаємо, невеликий блискучий жук спричинив паніку у соцмережах. Згодом з’ясувалося, що це майка осіння (Meloe autumnalis) — представниця родини наривників. Комаха справді отруйна, однак панікувати не варто, зазначають екологи.