ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
1 хв

На Одещині в морі зник 14-річний хлопець: його досі шукають

За попередньою інформацією, хлопець зник саме під час купання. Інших подробиць щодо події та пошукової операції поліція наразі не повідомляє.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
На узбережжі працюють поліцейські та рятувальники

На узбережжі працюють поліцейські та рятувальники / © ТСН

На Одещині на узбережжі Чорного моря під час купання зник 14-річний хлопець. Це сталося 13 серпня близько 18:00.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За попередньою інформацією, підліток зайшов у воду та зник під час купання.

Наразі хлопця розшукують поліцейські та рятувальники. Правоохоронці також опитують очевидців і встановлюють обставини події.

Нагадаємо, на Одещині знайшли тіло 10-річної Софії Потьомкіної, яку віднесло в море на надувному колі. Дитину шукали впродовж 5 днів.

А на Буковині під час відпочинку на воді зникли 49-річний батько та двоє синів 7 і 8 років. Трагедія сталася в районі села Репужинці Чернівецького району. Під час купання діти почали тонути, батько кинувся їх рятувати і теж зник під водою.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie