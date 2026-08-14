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На Одещині в морі зник 14-річний хлопець: його досі шукають
За попередньою інформацією, хлопець зник саме під час купання. Інших подробиць щодо події та пошукової операції поліція наразі не повідомляє.
На Одещині на узбережжі Чорного моря під час купання зник 14-річний хлопець. Це сталося 13 серпня близько 18:00.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
За попередньою інформацією, підліток зайшов у воду та зник під час купання.
Наразі хлопця розшукують поліцейські та рятувальники. Правоохоронці також опитують очевидців і встановлюють обставини події.
Нагадаємо, на Одещині знайшли тіло 10-річної Софії Потьомкіної, яку віднесло в море на надувному колі. Дитину шукали впродовж 5 днів.
А на Буковині під час відпочинку на воді зникли 49-річний батько та двоє синів 7 і 8 років. Трагедія сталася в районі села Репужинці Чернівецького району. Під час купання діти почали тонути, батько кинувся їх рятувати і теж зник під водою.