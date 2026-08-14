На Одещині в морі зник 14-річний хлопець: його досі шукають

На узбережжі працюють поліцейські та рятувальники / © ТСН

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На Одещині на узбережжі Чорного моря під час купання зник 14-річний хлопець. Це сталося 13 серпня близько 18:00.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За попередньою інформацією, підліток зайшов у воду та зник під час купання.

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Наразі хлопця розшукують поліцейські та рятувальники. Правоохоронці також опитують очевидців і встановлюють обставини події.

Нагадаємо, на Одещині знайшли тіло 10-річної Софії Потьомкіної, яку віднесло в море на надувному колі. Дитину шукали впродовж 5 днів.

А на Буковині під час відпочинку на воді зникли 49-річний батько та двоє синів 7 і 8 років. Трагедія сталася в районі села Репужинці Чернівецького району. Під час купання діти почали тонути, батько кинувся їх рятувати і теж зник під водою.

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