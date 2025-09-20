- Дата публікації
На Одещині внаслідок російської атаки пошкоджене фермерське господарство
Внаслідок удару РФ загорілися склади та будівлі з сільськогосподарською технікою.
Росія вночі на 20 вересня атакувала Одеську область, внаслідок удару виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства та руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою.
Про це повідомляє ДСНС України.
«На щастя, ніхто не постраждав», - сказано в повідомленні
Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.
Нагадаємо, на Київщині вранці 20 вересня внаслідок російських ударів пошкоджено приватний будинок, палали автівки, інформація про загиблих та потерпілих не надходила.