Укрaїнa
156
1 хв

На Одещині внаслідок російської атаки пошкоджене фермерське господарство

Внаслідок удару РФ загорілися склади та будівлі з сільськогосподарською технікою.

Віра Хмельницька
Наслідки російської атаки на Одещині

Наслідки російської атаки на Одещині / © ДСНС

Росія вночі на 20 вересня атакувала Одеську область, внаслідок удару виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства та руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою.

Про це повідомляє ДСНС України.

«На щастя, ніхто не постраждав», - сказано в повідомленні

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

Наслідки російської атаки на Одещині 20 вересня / © ДСНС

Наслідки російської атаки на Одещині 20 вересня / © ДСНС

аслідки російської атаки на Одещині 20 вересня / © ДСНС

аслідки російської атаки на Одещині 20 вересня / © ДСНС

Нагадаємо, на Київщині вранці 20 вересня внаслідок російських ударів пошкоджено приватний будинок, палали автівки, інформація про загиблих та потерпілих не надходила.

156
