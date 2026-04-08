Укрaїнa
56
1 хв

На Одещині вночі пролунали вибухи — ЗМІ

Регіон атакували ворожі ударні безпілотники.

Ігор Бережанський
Вибухи пролунали на Одещині / © Associated Press

У ніч проти 8 квітня в Ізмаїлі пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«В Ізмаїлі на Одещині пролунали вибухи», — інформує видання з посиланням на власних кореспондентів.

Перед вибухами Повітряні сили та моніторингові канали повідомляли про групу ворожих БпЛА, які рухалися у напрямку Одеської області.

Раніше повідомлялося, що російська армія завдала удару по селищу Балабине у Запорізькому районі, внаслідок чого загинула людина.

Ми раніше інформували, що у Харківській області в ніч проти 8 квітня пролунала серія вибухів на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.

