На Одещині вночі пролунали вибухи — ЗМІ
Регіон атакували ворожі ударні безпілотники.
У ніч проти 8 квітня в Ізмаїлі пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«В Ізмаїлі на Одещині пролунали вибухи», — інформує видання з посиланням на власних кореспондентів.
Перед вибухами Повітряні сили та моніторингові канали повідомляли про групу ворожих БпЛА, які рухалися у напрямку Одеської області.
Раніше повідомлялося, що російська армія завдала удару по селищу Балабине у Запорізькому районі, внаслідок чого загинула людина.
Ми раніше інформували, що у Харківській області в ніч проти 8 квітня пролунала серія вибухів на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.