- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 60
- Час на прочитання
- 1 хв
На Одещині водій під час дорожніх робіт переїхав на смерть колегу
У Подільському районі Одеської області дорожні роботи обернулися трагедією. Поліцейські розслідують загибель чоловіка, який потрапив під колеса трактора в одному із сіл Балтської громади.
На Одещині в одному з населених пунктів Балтської громади під час посипання дороги піском сталася трагедія.
Про це повідомили у поліції регіону.
«Попередньо встановлено, що 37-річний керманич трактора з телескопічним навантажувачем наїхав на свого 47-річного колегу, який випав з ковша з піском, що в передній частині транспортного засобу», — йдеться у повідомленні.
Постраждалий помер до приїзду медиків. Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він перебував у нетверезому стані.
Водія затримано. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Харкові сталася аварія за участю пасажирського мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter та кросовера Kia Sorento. Внаслідок зіткнення постраждали 18 людей.