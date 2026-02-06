ТСН у соціальних мережах

60
На Одещині водій під час дорожніх робіт переїхав на смерть колегу

У Подільському районі Одеської області дорожні роботи обернулися трагедією. Поліцейські розслідують загибель чоловіка, який потрапив під колеса трактора в одному із сіл Балтської громади.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
47-річний чоловік випав із ковша трактора та загинув під колесами техніки

На Одещині в одному з населених пунктів Балтської громади під час посипання дороги піском сталася трагедія.

Про це повідомили у поліції регіону.

«Попередньо встановлено, що 37-річний керманич трактора з телескопічним навантажувачем наїхав на свого 47-річного колегу, який випав з ковша з піском, що в передній частині транспортного засобу», — йдеться у повідомленні.

Постраждалий помер до приїзду медиків. Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він перебував у нетверезому стані.

Водія затримано. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Харкові сталася аварія за участю пасажирського мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter та кросовера Kia Sorento. Внаслідок зіткнення постраждали 18 людей.

60
