На Одещині водій під час дорожніх робіт переїхав на смерть колегу

47-річний чоловік випав із ковша трактора та загинув під колесами техніки

На Одещині в одному з населених пунктів Балтської громади під час посипання дороги піском сталася трагедія.

Про це повідомили у поліції регіону.

«Попередньо встановлено, що 37-річний керманич трактора з телескопічним навантажувачем наїхав на свого 47-річного колегу, який випав з ковша з піском, що в передній частині транспортного засобу», — йдеться у повідомленні.

Постраждалий помер до приїзду медиків. Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він перебував у нетверезому стані.

Водія затримано. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

