Укрaїнa
800
1 хв

На Одещині водій зніс блокпост: загинули двоє військових

Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП в Одеському районі — водій не помітив блокпост. Є жертви.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Поліція розслідує аварію

Поліція розслідує аварію / © МВС України у Telegram

Сьогодні, 17 жовтня, на автодорозі неподалік села Сухий Лиман сталася смертельна ДТП. Загинули двоє військовослужбовців.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

«63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох військовослужбовців, які перебували біля пересувного блокпосту. Керманич пояснив: він їх не помітив. На жаль, один потерпілий загинув на місці, другий — у „швидкій“ дорогою до лікарні», — йдеться у повідомленні відомства.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий.

Наразі на ділянці дороги, де сталася аварія, ускладнено рух транспорту.

Нагадаємо, в Одесі водій автівки збив подружжя, яке переходило дорогу. Чоловік помер на місці від отриманих травм, а жінку доправили до лікарні.

