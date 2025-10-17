На Одещині водій зніс блокпост: загинули двоє військових

Поліція розслідує аварію / © МВС України у Telegram

Сьогодні, 17 жовтня, на автодорозі неподалік села Сухий Лиман сталася смертельна ДТП. Загинули двоє військовослужбовців.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

«63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох військовослужбовців, які перебували біля пересувного блокпосту. Керманич пояснив: він їх не помітив. На жаль, один потерпілий загинув на місці, другий — у „швидкій“ дорогою до лікарні», — йдеться у повідомленні відомства.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий.

Наразі на ділянці дороги, де сталася аварія, ускладнено рух транспорту.

