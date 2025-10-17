- Дата публікації
На Одещині водій зніс блокпост: загинули двоє військових
Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП в Одеському районі — водій не помітив блокпост. Є жертви.
Сьогодні, 17 жовтня, на автодорозі неподалік села Сухий Лиман сталася смертельна ДТП. Загинули двоє військовослужбовців.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
«63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох військовослужбовців, які перебували біля пересувного блокпосту. Керманич пояснив: він їх не помітив. На жаль, один потерпілий загинув на місці, другий — у „швидкій“ дорогою до лікарні», — йдеться у повідомленні відомства.
Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий.
Наразі на ділянці дороги, де сталася аварія, ускладнено рух транспорту.
