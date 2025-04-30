На Одещині водійка вчинила ДТП: розбиті автівки та загиблий керманич

На місці аварії / © Національна поліція України

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Смертельна ДТП сталася на автодорозі М-14 сполученням Одеса — Миколаїв, у межах села Визирка.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що водійка легкового автомобіля «Toyota», здійснюючи обгін, спровокувала аварію з двома легковими автівками та вантажівкою.

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Унаслідок ДТП один керманич легковика загинув. Ще двоє водіїв та один пасажир були доправлені до лікарні з різними тілесними ушкодженнями.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині двоє дітей розбилися на мотоциклі.