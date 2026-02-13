На Одещині виявили мертвих птахів у мазуті: що сталося

Мертвий птах у мазуті / © Facebook/Іван Русєв

Реклама

У районі Національного парку «Тузлівські лимани» на Одещині виявили мертвих птахів, забруднених мазутом.

Про це повідомив науковий співробітник Нацпарку Іван Русєв у своєму дописі на Facebook.

За його словами, під час обстеження піщаного пересипу на узбережжі Чорного моря виявили пірникозу чорношию та гагару червоношию. На обох птахах були сліди мазуту.

Реклама

Науковець наголосив, що від травня 2025 року на ділянці узбережжя біля Нацпарку не фіксували розлив мазуту. Останні тижні екологи повідомляли переважно про загиблих птахів, забруднених соняшниковою олією після ударів дронів по цистернах, що спричинили забруднення Одеської затоки.

«Імовірно, птах ще на початку екологічної катастрофи в Керченській протоці опинився в епіцентрі мазуту. І тоді ще рідкий токсичний мазут, який як через шкіряний покрив, так і через ротову порожнину під час чистки дзьобом пір’я, поступово вбивав птахів. І коли птахи загинули, то дрейфуючи течіями, опинилися біля наших берегів — за більш ніж 600 км від аварії у Керченській протоці», — припустив Іван Русєв.

Адміністрація нацпарку повідомила екологічні служби та очікує офіційних перевірок, щоб встановити походження нафтопродуктів.

Науковець зазначив, що згідно з протоколом позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації від 27 січня 2025 року, природоохоронні установи мають проводити постійний моніторинг узбережжя та інформувати відповідні служби у разі виявлення забруднень.

Реклама

Нагадаємо, понад 1000 птахів загинуло в Одеській затоці через розлив олії, який стався після російського удару по порту «Південний» у грудні 2025 року.