ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
2 хв

На Одещині зафіксували унікального червонокнижного птаха з червоним дзьобом (відео)

На узбережжі Одещини зафіксували кулика-сороку — перелітного птаха, що повернувся після зимівлі в Африці.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Кулик-сорока. Фото: Andreas Trepte/CC BY-SA 2.5

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» на Одещині зафіксували появу кулика-сороки — перелітного прибережного птаха, який нещодавно повернувся з Африки.

Про це повідомив доктор біологічних наук Іван Русєв.

«Вже 1486 добу триває найжорстокіша повномасштабна війна варварської орди проти України. Тим часом у природі незмінно тривають свої закономірні процеси. Кулик-сорока, Haematopus ostralegus — прибережний птах з ряду сивкоподібних днями прилетів вже до Національного природного парку "Тузлівські лимани" з самої Африки», — написав науковець.

За словами науковця, торік частина птахів прилетіла до нацпарку з території Польщі, після чого перемістилася до Гвінеї-Бісау.

Кулик-сорока / © Facebook/Іван Русєв

Що відомо про кулика-сороку

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus) належить до ряду сивкоподібних і є єдиним представником свого роду у фауні України. У країні він трапляється як гніздовий перелітний птах, представлений підвидом H. o. longipes.

Ареал виду охоплює значні території Євразії, Австралії, океанічні узбережжя Америки та Південної Африки. В Україні кулик-сорока гніздиться переважно на Азово-Чорноморському узбережжі, а також уздовж великих річок — Дніпра, Десни та Прип’яті. Окремі випадки гніздування фіксували також на Сеймі, Горині та Случі.

Це птах середніх розмірів із характерним контрастним забарвленням: у дорослих особин у шлюбному оперенні голова, шия та верх тулуба чорні, тоді як нижня частина — біла. Дзьоб, навколоочне кільце та райдужка мають яскраво-червоне забарвлення, ноги — рожеві. Довжина тіла становить 40–45 см, розмах крил — 80–85 см, маса — від 330 до 750 грамів. Молоді птахи мають більш тьмяне, буре забарвлення.

Кулик-сорока є перелітним видом: до України він прибуває у першій половині березня-середині квітня. Оселяється на узбережжях морів, річок, озер і водосховищ, а також на солончаках. Гніздиться окремими парами. Відкладання яєць зазвичай відбувається від другої половини квітня до початку травня, у кладці — переважно чотири яйця. Насиджують їх обидва батьки протягом 26–27 днів. Перші пташенята з’являються наприкінці травня.

Відлітають птахи наприкінці липня — у вересні, іноді затримуються до жовтня. Зимують у Західній Європі, Північній Африці та Південній Азії. Основу їхнього раціону становлять двостулкові молюски, а також різні водяні та наземні комахи.

За оцінками фахівців, чисельність кулика-сороки в Україні становить близько 650–800 пар. Водночас популяція скорочується через деградацію місць гніздування, розмивання та заростання піщаних островів, коливання рівня води у водоймах і браконьєрство.

Вид занесений до Червоної книги України та має статус «вразливий». Також він перебуває під охороною міжнародних природоохоронних угод, зокрема Бернської конвенції та угоди AEWA.

Раніше у Національному природному парку «Тузлівські лимани» зафіксували рідкісного хижого птаха — луня польового, занесеного до Червоної книги України.

Дата публікації
Кількість переглядів
183
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie