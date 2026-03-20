На Одещині зафіксували унікального червонокнижного птаха з червоним дзьобом (відео)

Кулик-сорока. Фото: Andreas Trepte/CC BY-SA 2.5

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» на Одещині зафіксували появу кулика-сороки — перелітного прибережного птаха, який нещодавно повернувся з Африки.

Про це повідомив доктор біологічних наук Іван Русєв.

«Вже 1486 добу триває найжорстокіша повномасштабна війна варварської орди проти України. Тим часом у природі незмінно тривають свої закономірні процеси. Кулик-сорока, Haematopus ostralegus — прибережний птах з ряду сивкоподібних днями прилетів вже до Національного природного парку "Тузлівські лимани" з самої Африки», — написав науковець.

За словами науковця, торік частина птахів прилетіла до нацпарку з території Польщі, після чого перемістилася до Гвінеї-Бісау.

Кулик-сорока / © Facebook/Іван Русєв

Що відомо про кулика-сороку

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus) належить до ряду сивкоподібних і є єдиним представником свого роду у фауні України. У країні він трапляється як гніздовий перелітний птах, представлений підвидом H. o. longipes.

Ареал виду охоплює значні території Євразії, Австралії, океанічні узбережжя Америки та Південної Африки. В Україні кулик-сорока гніздиться переважно на Азово-Чорноморському узбережжі, а також уздовж великих річок — Дніпра, Десни та Прип’яті. Окремі випадки гніздування фіксували також на Сеймі, Горині та Случі.

Це птах середніх розмірів із характерним контрастним забарвленням: у дорослих особин у шлюбному оперенні голова, шия та верх тулуба чорні, тоді як нижня частина — біла. Дзьоб, навколоочне кільце та райдужка мають яскраво-червоне забарвлення, ноги — рожеві. Довжина тіла становить 40–45 см, розмах крил — 80–85 см, маса — від 330 до 750 грамів. Молоді птахи мають більш тьмяне, буре забарвлення.

Кулик-сорока є перелітним видом: до України він прибуває у першій половині березня-середині квітня. Оселяється на узбережжях морів, річок, озер і водосховищ, а також на солончаках. Гніздиться окремими парами. Відкладання яєць зазвичай відбувається від другої половини квітня до початку травня, у кладці — переважно чотири яйця. Насиджують їх обидва батьки протягом 26–27 днів. Перші пташенята з’являються наприкінці травня.

Відлітають птахи наприкінці липня — у вересні, іноді затримуються до жовтня. Зимують у Західній Європі, Північній Африці та Південній Азії. Основу їхнього раціону становлять двостулкові молюски, а також різні водяні та наземні комахи.

За оцінками фахівців, чисельність кулика-сороки в Україні становить близько 650–800 пар. Водночас популяція скорочується через деградацію місць гніздування, розмивання та заростання піщаних островів, коливання рівня води у водоймах і браконьєрство.

Вид занесений до Червоної книги України та має статус «вразливий». Також він перебуває під охороною міжнародних природоохоронних угод, зокрема Бернської конвенції та угоди AEWA.

