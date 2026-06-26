На Одещині затримали чоловіків, які заробляли на військових із СЗЧ: що відомо

На Одещині викрили схему вимагання грошей у військових / © Державне бюро розслідувань

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На Одещині затримали військового та іноземця, які вимагали у бійців по 8,5 тисяч доларів. За ці гроші вони обіцяли допомогти повернутися на службу тим, хто самовільно залишив частину (СЗЧ).

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Слідство встановило, що за гроші спільники обіцяли домовитися з керівництвом частини, щоб військовим дозволили служити далі й забули про СЗЧ. Якщо ж бійці відмовлялися платити, їм погрожували відправкою на фронт або кримінальною справою.

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«19 червня 2026 року працівники ДБР затримали обох спільників одразу після одержання чергової частини обумовленої суми», — зазначили у ДБР.

Наразі затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 28, частина 3 статті 369-2 КК України).

На Одещині викрили схему вимагання грошей у військових / © Державне бюро розслідувань

Суд залишив підозрюваних під вартою, але вони можуть вийти, якщо внесуть заставу — 3,3 мільйона гривень. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує від 3 до 8 років тюрми з конфіскацією майна. Справою займається Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

На Одещині викрили схему вимагання грошей у військових / © Державне бюро розслідувань

На Одещині викрили схему вимагання грошей у військових / © Державне бюро розслідувань

На Одещині викрили схему вимагання грошей у військових / © Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, на Волині спалахнув корупційний скандал за участю керівництва Луцького міського ТЦК та СП. Виконувача обов’язків начальника затримали за підозрою у хабарництві за зняття військовозобов’язаного з обліку.

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