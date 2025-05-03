На Одещині жінка поранила власну доньку з пневматичної зброї, відлякуючи горобців

Пневматичний пістолет

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На Одещині мешканка Болградського району поранила доньку із пневматичної зброї. Це сталося випадково.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Про подію, що стався ввечері 2 травня в одному з населених пунктів Кубейської громади, в поліцію повідомила сусідка родини.

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Встановлюючи обставини, правоохоронці з’ясували, що 39-річна жінка у своєму дворі хотіла налякати горобців та випадково поцілила із пневматичної гвинтівки у 9-річну дочку, яка стояла спереду.

Дівчинку доправили до районної лікарні з легким пораненням гомілки для надання медичної допомоги. Нині дитина почувається добре.

«Стосовно матері поліцейські склали протокол за ч.1 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нею кваліфікується ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей. Жінці загрожує штраф», — пояснили у поліції.

Нагадаємо, у Кривому Розі 33-річний чоловік під час стрільби з пневматичної зброї потрапив у чоло власній дочці. У результаті 6-річна дитина отримала травму.